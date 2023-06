Una discoteca nel cuore del vapore Bando del Comune per trasformare la torre refrigerante per una notte

Una torre refrigerante smantellata pronta a trasformarsi in una discoteca. E’ stato appena pubblicato dal Comune di Pomarance un avviso mirato ad individuare operatori economici che intendano organizzare, allestire e promuovere un evento di pubblico spettacolo che si terrà nel cuore dell’arena geotermica di Enel Green Power a Larderello il prossimo primo luglio. Come già sperimentato nel corso dell’estate 2022 in occasione dell’evento "Women Love Body - Arena by Night", grazie alla collaborazione tra Comune e Enel Green Power, sarà riproposta una serata di musica dedicata ai più giovani. L’operatore economico individuato per l’organizzazione stipulerà una concessione con il Comune, con la quale si farà carico di tutti gli oneri amministrativi e di tutte le spese conseguenti.

L’evento dovrà prevedere un biglietto di ingresso che non potrà essere inferiore a 5 euro e il servizio di somministrazione. A fronte delle spese per l’organizzazione dello spettacolo, tutti gli incassi saranno riscossi dall’operatore. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato entro le 10,30 del 9 giugno. La valutazione del progetto seguirà i seguenti dettami: l’organizzazione generale dell’evento, la capacità tecnico-professionale dell’operatore economico, la valutazione della performance musicale, l’importo del biglietto di ingresso. Alla fine della valutazione, è richiesta la redazione di un progetto di organizzazione che sia strutturato sulla base dei requisiti richiesti nel bando. Il Comune di Pomarance metterà a disposizione dell’operatore economico alcune attrezzature quali transenne, pali e catene di delimitazione, contenitori per la raccolta differenziata,cavi elettrici e altro materiale. Enel Green Power concederà a titolo gratuito l’utilizzo dell’area compresa all’interno della centrale Nuova Larderello dove si trova l’arena geotermica, delimitando gli spazi di propria competenza dove non sarà consentito l’accesso. Enel Green Power fornirà inoltre l’energia elettrica per l’evento con costi e oneri a proprio carico. il bando, con le domande da presentare, è pubblicato sul sito del Comune di Pomarance. L’arena geotermica può ospitare un massimo di 800 persone e il bando prevede anche la somministrazione di alimenti e bevande.