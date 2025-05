Una cena per dare tanti sorrisi ai bimbi di pediatria

PONTEDERA

Una cena, 70 persone, tanti sorrisi e un obiettivo concreto: sostenere i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Felice Lotti di Pontedera. Così si è conclusa giovedì 22 maggio, all’Oasi del Lago di San Donato, la prima edizione di Pontedera in Salute, una manifestazione dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita che ha coinvolto medici, cittadini e volontari in un grande abbraccio collettivo. L’evento, ideato e coordinato dalla dottoressa Virginia Reali, medico odontoiatria e volto noto nell’impegno civico in ambito sanitario, assieme ad un gruppo di professionisti ed imprenditori del territorio, si è trasformato in un momento di forte unione dove sono stati raccolti 600 euro grazie alle quote di partecipazione alla cena. Una somma che si aggiunge ai 2.000 euro già donati dai cittadini nei giorni precedenti, quando oltre 700 persone si sono sottoposte a visite gratuite al Centrum Seite Sois Seite Luas, assistite da 60 medici volontari. Presenti anche la dottoressa Claudia Maggi, direttrice di Pediatria e la dotteressa Martina Liut, direttrice di Ginecologia. Il totale dei 2.600 euro sarà interamente destinato alla pediatria di Pontedera per acquistare nuove culle e finanziare le attività di clownterapia.