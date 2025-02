Una cena che parte dalle viscere della terra

Dopo il sold out per la cena di San Valentino, la miniera di Montecatini Valdicecina torna a aprirsi per un nuovo banchetto by night sabato 22 febbraio dalle ore 19.30. Ecco il programma della sera: si parte con una visita guidata in notturna delle gallerie della miniera seguita da una cena con le specialità della cucina toscana. Una serata unica nel suo genere all’interno dell’affascinante cornice del museo dove storia e gusto si incontrano per offrire un’esperienza indimenticabile ai visitatori e commensali.

Alle 19.30 è previsto il ritrovo alla segreteria della miniera; a seguire la presentazione della miniera e la visita guidata delle gallerie, e alle 20.30 scocca l’ora della cena nei locali degli ex uffici della miniera, una cena in collaborazione con il ristorante "La terrazza sul borgo". I posti sono limitati (sono 35 quelli disponibili) e il prezzo della cena è 30 euro. Per le prenotazioni www.museodelleminieremontecatini.it.

La cena è un invito a scoprire quanto sia facile viaggiare tra le linee del tempo, lasciandosi trasportare dalla magia antica della miniera nella quale ogni dettaglio è la narrazione di un pezzo di storia e ogni piatto accompagnerà i commensali a gustare la genuinità della cucina toscana.