“Un uomo così, ricordando mio padre“, omaggio a Moro

Il Moro stratega, l’uomo pubblico rapito e ucciso dalle Brigate Rosse è assente dal libro di Agnese Moro "Un uomo così - ricordando mio padre". C’è un altro Aldo Moro. Quello che raccoglie i fichi e sbuccia le arance, che canta filastrocche alla figlia, gioca a scacchi col nipotino, va al cinema con la famiglia a vedere i western. E piange, disperato, alla morte del padre. Agnese Moro,figlia dello statista, venerdì sera alle 21 sarà all’auditorium Monsignor Meliani, per l’iniziativa organizata dalla Caritas diocesana e presenterà il suo libro. Ovviamente sarà anche un serata per ricordare e riflettere a 45 anni da quel tragico 1978 che segnò profondamente la giovane democrazia italiana. Furono quelli i 55 giorni drammatici – dal sequestro in via Fani all’uccisione con il ritrovamento del corpo in via Caetani – sui quali ancora oggi, dopo decenni, manca gran parte della verità.