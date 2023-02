Un trofeo tutto da inventare per le auto storiche

VOLTERRA

Arriva un progetto di collaborazione che nasce grazie all’associazione Autoclub Volterra-Auto Storiche: l’associazione ha infatti chiesto agli studenti del liceo artistico Carducci, che saranno supervisionati dal professor Fabio Nocenti, di realizzare i trofei per la manifestazione ‘Saline-Volterra’ (rievocazione della storica corsa) e per il concorso ‘Volterra Motor Vintage’. Il progetto include anche gli alabastrai della Cooperativa Artieri, diretta dalla presidente Silvia Provvedi. Sarà un vero interscambio fra studenti e maestri artigiani, un importante momento di confronto grazie alla possibilità che stata data dall’associazione ‘Volterra Autoclub’: i primi si occuperanno in aula della fase di progettazione dei trofei, che saranno poi materialmente realizzati dagli artigiani.

"Ma c’è di più – spiega la presidente Provvedi – perché gli studenti avranno la possibilità di vedere all’opera gli artigiani nella fase realizzativa del trofeo che gli stessi studenti hanno progettato in classe. Sarà un’occasione di interscambio fra il mondo scolastico e quello degli alabastrai della Cooperativa". Il primo trofeo realizzato sarà quello per il concorso di eleganza ‘Volterra Motor Vintage’ che si svolgerà a luglio.