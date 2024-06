Un tavolo tondo per includere. Inaugurazione all’ex cinema Roma

Si chiama Tavolo Tondo ed è uno spazio nato per unire musica, arte, cultura e utilità sociale. È stato inaugurato ieri pomeriggio all’interno della storica galleria dell’ex Cinema Roma nel cuore di corso Matteotti a Pontedera. "Uno spazio umano di accoglienza e dialogo – spiegano i fondatori Francesca Masi presidente Handling onlus e Luigi Nannetti direttore dell’Accademia Musicale Pontedera – nato dall’intento comune di Handling - Cultura in giro e Accademia Musicale Pontedera. Nello spirito di coprogettazione, il Comune ha accolto l’idea proposta con entusiasmo e ha condiviso la visione di sviluppo che questa porta con sé: rendere Pontedera sempre di più la città del possibile, in particolare per la fascia di età tra 15 e 30 anni. Tavolo Tondo è un luogo concreto ma prima di tutto un concept: l’idea di uno spazio accogliente, pensato per le esigenze specifiche dei più giovani, in particolare per il loro gusto, dedicato a una socializzazione inclusiva".

La galleria d’ingresso all’Accademia Musicale Pontedera, in Corso Matteotti, era storicamente lo spazio di ritrovo e di attesa per la biglietteria del Cinema Roma, e ha da sempre nel suo Dna la funzione di spazio relazionale, prima legato ai film, adesso legato alla musica. "Per questo motivo – continuano – abbiamo deciso di collocare in questo spazio osmotico (tra l’espressione artistica e il tessuto sociale) della città un oggetto di design colorato e dallo spirito decisamente inclusivo. Ci auguriamo che Tavolo Tondo diventi il luogo d’incontro spontaneo di tanti ragazzi e ragazze di Pontedera, e da parte nostra diventerà la sede di nuovi progetti artistici, di inclusione sociale, di incontri culturali. Uno spazio aperto a tutti, democratico, ma non caotico. Dove trovare ascolto, attenzione, cura… e nuovi stimoli per crescere".