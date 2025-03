Un poster tutto granata. Il regalo de La Nazione: "L’iniziativa consolida il legame con la città"

PONTEDERAE’ stato un regalo molto gradito e apprezzato il poster del Pontedera calcio al gran completo che La Nazione ha regalato insieme all’edizione di ieri. L’iniziativa ha interessato molto i lettori, sia nelle edicole, sia sulle tribune dello stadio cittadino Ettore Mannucci, dove il nostro quotidiano, con il poster, è stato distribuito prima del match che la squadra granata ha disputato nel tardo pomeriggio contro l’Ascoli. L’apprezzamento dell’iniziativa è stato così testimoniato dai massimi dirigenti del club, fra i quali il direttore organizzativo e responsabile marketing Andrea Bargagna. "Siamo molto contenti dell’uscita sul quotidiano La Nazione del poster ufficiale della squadra 2024-2025 – ha dichiarato – perché è una iniziativa che certamente consolida il legame tra il quotidiano, la famiglia granata e tutto il territorio di Pontedera. Si tratta di un impegno, quello fatto da La Nazione, che ormai si ripete con piacere da molti anni". L’autore dello scatto è stato Gianni Mattonai, che ormai da sette anni "firma" le foto ufficiali del club granata."Devo dire che è venuta fuori una bella cosa – ha raccontato sorridendo pochi istanti prima di infilarsi nel recinto di gioco per immortalare i momenti migliori di questo Pontedera-Ascoli – ma non è stato semplicissimo mettere tutti insieme e scegliere la luce giusta per scattare la foto. La prima volta che ci abbiamo provato pioveva e alla fine al terzo tentativo ce l’abbiamo fatta. Ma devo anche dire che il grosso del lavoro di coordinamento che ha permesso la realizzazione della fotografia l’hanno svolto l’addetto stampa Luca Leggerini e il team manager Luca Serraglini". E a proposito di Serraglini, il dirigente granata nei giorni scorsi è diventato babbo di Diego. A lui e alla moglie Martina le felicitazioni del nostro giornale.Stefano Lemmi