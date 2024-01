Un nuovo centro per l’impiego. Investimento da 7 milioni per l’ex foresteria Piaggio

Con un investimento di 6,9 milioni di euro da parte della Regione Toscana, Pontedera avrà un nuovo centro per l’impiego nell’ex foresteria Piaggio in modo anche da liberare spazi preziosi per realtà come Pont-Tech, l’Istituto Modartech o le spin-off del Sant’Anna che si affacciano su viale Rinaldo Piaggio e che oggi necessitano di ulteriori spazi. Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, e l’assessora regionale Alessandra Nardini, ieri mattina hanno illustrato i dettagli di questo progetto. "Un progetto importante che apre alla città due opportunità, più un’altra ulteriore che voglio aggiungere io – spiega Franconi – con la demolizione della ex foresteria Piaggio situata tra viale Rinaldo Piaggio e la ferrovia, e la realizzazione del nuovo edificio, offriremo uno spazio nuovo, moderno e polifunzionale per il centro per l’impiego (oggi ospitato nei locali tra il Museo Piaggio e il parcheggio della biblioteca Gronchi, ndr) e garantiremo ulteriori servizi alla città. Inoltre andremo a rigenerare un edificio ormai in disuso da anni. E poi si va a configurare una terza opportunità per la città, la possibilità di aprire un tavolo di discussione con le realtà già presenti su viale Piaggio per poter usufruire di quegli spazi che saranno liberati dove adesso è ospitato il centro per l’impiego".

I tempi. Per la progettazione e le procedure di gara sono necessari sei mesi. Dopodiché, una volta aperto il cantiere, per l’esecuzione dei lavori, occorreranno 17 mesi, quasi un anno e mezzo. Si arriva così, se tutte le tempistiche saranno rispettate, alla fine dei lavori prevista per il 31 dicembre 2025. Il progetto prevede la demolizione integrale dell’edificio esistente e la realizzazione di un nuovo edificio su tre piani con uffici (45 postazioni), un’aula formazione d a40 posti e servizi collaterali, open space di accoglienza e smistamento. Al piano terra sono previsti locali tecnici e di servizio, oltre che parcheggi coperti.

"Pontedera avrà così un nuovo Centro per l’Impiego, che servirà la città e gli altri comuni della Valdera – ha detto Nardini – uno spazio nuovo che permetterà di rendere sempre più efficaci le politiche attive e l’incontro tra domanda e offerta di competenze, favorendo l’occupazione. Al Cpi di Pontedera nel 2023 sono stati presi in carico 21.148 utenti da tutta la Valdera. Ecco la necessità di ampliare e modernizzare questo importante presidio a beneficio di cittadine, cittadini ed imprese".