Un nuovo centro per l’impiego Apre a Perignano lo sportello Arti

Uno sportello dell’agenzia regionale toscana per l’impiego a Perignano. È stato inaugurato ieri mattina un nuovo punto "Arti" per la provincia di Pisa, dopo quello di Cascina, alla presenza dell’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e del sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni. Il servizio si aggiunge a quelli già presenti nella frazione. Nella stessa sede, infatti, in via Gramsci 166, sono attivi lo sportello al cittadino e lo sportello immigrati. "Prosegue l’impegno per il potenziamento della rete regionale dei centri per l’impiego – ha aperto l’assessora Nardini –. Il nostro obiettivo è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese. Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro".

Lo sportello sarà attivo dal 10 maggio e aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13, con la possibilità, qualora gli accessi fossero maggiori del previsto, di aumentare la disponibilità oraria. Il punto "Arti" di Perignano sorge nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi pubblici regionali previsto da Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive inserito nel Pnrr. "Ringrazio la Regione e nello specifico l’assessora regionale Alessandra Nardini – ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni – per aver voluto aprire qui a Perignano questo sportello rivolto ai nostri cittadini e alle nostre imprese così come ai territori limitrofi in un ambito quello dell’impiego e del lavoro che oggi più che mai assume un ruolo centrale nella vita delle persone. In un momento in cui si tende ad accentrare i servizi, qui oggi, andiamo nella direzione opposta. Abbiamo scelto come sede i locali comunali di Perignano perché qui erano già presenti numerosi servizi già conosciuti dai cittadini e lo sportello risulta centrale rispetto al resto del paese. Ringrazio infine Arti e la sua dirigente, la dottoressa Dini, con cui abbiamo fin da subito instaurato una proficua collaborazione".