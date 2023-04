Un milione di utile Geofor vola in salute Approvato il bilancio

Pochi euro e siamo al mlione. Esattamente è 999.077 l’utile di bilancio di Geofor. Un risultato soddisfacente per l’azienda con sede a Pontedera – si apprende da una nota dell’azienda – che consolida ulteriormente la solidità della società legata alle attività ambientali di raccolta rifiuti e facente parte del Gruppo Retiambiente. "Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato conseguito – ha commentato l’amministratore unico dell’azienda, Rossano Signorini – Questi numeri confermano il buon andamento registrato nel 2021, quando si chiuse con un utile di 61.843 euro". Va ricordato che Geofor, nel 2020, aveva registrato una perdita di oltre 2,5 milioni di euro, per i quali è stato necessario adottare un criterio gestionale ulteriormente rigoroso e improntato sull’efficientamento minuzioso dei servizi.

Dai 269 dipendenti che la società contava nel 2019, Geofor oggi offre lavoro a 749 dipendenti, fatturando oltre novanta milioni di euro annui e affermandosi come una delle aziende più importanti del territorio. "Oggi Geofor è pronta per affrontare le sfide future – ha aggiunto il dirigente Paolo Vannozzi – Il tutto anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano industriale del Gruppo Retiambiente. Il risultato ottenuto mi porta a volermi complimentare con tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell’azienda, ringraziando inoltre le amministrazioni comunali per il sostegno dimostrato in questi anni, supportandoci professionalmente nello svolgimento dei compiti al servizio dei cittadini". Geofor è la società operativa locale (Sol) di Retiambiente – il gestore unico dei servizi d’igiene urbana nell’Ato Toscana costa – che opera in 23 Comuni dell’area pisana, che ha approvato il bilancio 2022 con un utile così significativo a fronte di un fatturato da oltre 90 mln di euro. Geofor mosse i primi passi – lo ricordiamo – nel 2001, dalla fusione di due realtà aziendali della provincia di Pisa: Gea, che operava nel ciclo integrato delle acque e nel ciclo integrato dei rifiuti nei sei comuni dell’area pisana; ed Ecofor, che operava nel ciclo integrato dei rifiuti in Valdera e Valdarno.

Nel corso degli anni la società è diventata una realtà in grado di servire circa 340mila utenti svolgendo le attività di gestione dei rifiuti: raccolta differenziata, smaltimento dei rifiuti, raccolta porta a porta, ritiro materiale ingombrante. La mission è sempre la stessa, è semplice quanto ambiziosa: realizzare soluzioni per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti al minor costo socio ambientale possibile.