Un mese per conoscere la ceramica Laboratori, giochi e letture

CALCINAIA Si allenta la morsa del virus e riprendono tante attività, tra cui quelle del museo della Ceramica Coccapani di Calcinaia, dopo la chiusura per l’ultima ondata pandemica. Il mese di marzo, ad esempio, si preannuncia piuttosto intenso per tutti coloro che vorranno prendere parte gratuitamente alle molte iniziative organizzate. I week end saranno scanditi da laboratori creativi dedicati ai bambini e a letture ad alta voce per ogni tipo di platea. Si comincia sabato 5 marzo dalle 15.30 alle 17.30 con il laboratorio di argilla riservato ai bambini, mentre domenica 6 marzo una serata culturale con letture significative tratte dai più bei romanzi dello scrittore portoghese, Josè Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Le letture saranno a cura del circolo Letture ad Alta Voce della Valdera. Il weekend successivo sarà dedicato invece al laboratorio di pittura per bambini (sabato 12 marzo) dalle 15.30 alle 17.30 a cui seguirà nella stessa giornata l’inaugurazione della mostra di Federico Draw e Rodrigo Contra che si concluderà con un aperitivo. Domenica 13 marzo ancora letture ad alta voce, stavolta dedicate proprio ai bambini. Il terzo week end di Marzo al Museo della Ceramica riproporrà il laboratorio di argilla al sabato (sabato 19 marzo) dalle 15.30 alle 17.30 e le letture ad alta voce per bambini la domenica (domenica 20 marzo). Infine nell’ultima settimana del mese, l’attenzione si sposterà verso la chiesetta di Sardina che sarà aperta ai visitatori sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 15.30 alle 19. ...