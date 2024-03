Un mercato con cento banchi

Per Pasquetta Castelfranco conferma il suo consueto appuntamento con il mercato in Piazza XX Settembre. Una giornata di mercato straordinario se si considera la festività che vedrà il normale allestimento degli oltre 100 banchi dei più svariati generi. Acquisti primaverili, spesa last minute per il tradizionale pic nic di Pasquetta? Il mercato di Castelfranco sarà dunque un’ottima occasione per comprare tutto il necessario.

L’amministrazione comunale in accordo con gli ambulanti e le associazioni di categoria, ha deciso di confermare gli appuntamenti per garantire un servizio ai cittadini che fanno spese e hanno piacere di incontrare i propri compaesani nel centro storico.