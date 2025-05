Un grande successo per la festa dei diplomi all’istituto Cattaneo

Tante emozioni, come da tradizione ormai consolidata, alla cerimonia di consegna dei diplomi al Cattaneo, quest’anno dedicata agli studenti e alle studentesse che hanno concluso con successo il loro percorso scolastico nell’anno 2023-2024. L’evento ha visto la partecipazione della dirigente scolastica, Elena Casarosa, del sindaco Simone Giglioli, dell’assessore all’istruzione, Matteo Squicciarini, e dei rappresentanti del consiglio di istituto. Alla presenza delle istituzioni e delle famiglie, i diplomati hanno ricevuto il tanto atteso attestato direttamente dalle mani dei loro ex insegnanti, rendendo ancora più significativo e simbolico il momento.

La cerimonia non ha rappresentato soltanto la conclusione di un ciclo di studi, ma è stata soprattutto un’occasione per celebrare un importante traguardo personale e collettivo: il raggiungimento del diploma, frutto di anni di impegno, sacrifici, sfide affrontate e superate. Un riconoscimento che sancisce la fine di un percorso ma, al tempo stesso, apre le porte a nuove opportunità nel mondo universitario, lavorativo e nella crescita individuale.

Nel corso della mattinata, carica di emozione e partecipazione, sono stati proiettati alcuni video ricordo, ripercorrendo i momenti più belli e significativi vissuti durante gli anni trascorsi tra i banchi del “Cattaneo”. I video, ricchi di aneddoti, volti e sorrisi, hanno offerto l’occasione per ringraziare gli insegnanti, salutare compagni e amici, e raccontare i primi passi compiuti nella nuova fase della loro vita, fatta di esperienze personali, formative e professionali.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, è stato l’impegno degli studenti e delle studentesse del social team dell’istituto, che con grande dedizione e spirito di iniziativa hanno documentato l’intero evento, immortalando con fotografie e contenuti digitali i momenti più toccanti e simbolici della cerimonia. Una mattinata che si è così trasformata in una vera e propria festa della scuola, un’occasione per riconoscere il valore del cammino compiuto, per ritrovare un senso di appartenenza.