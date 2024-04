Un giornalista per sindaco. La corsa di Paolo Mori: "Mi metto a disposizione del nostro territorio"

Una lista che sarà composta da persone di vari orientamenti politici e modelli di ispirazione con Paolo Mori candidato sindaco. E’ la lista civica "Per il bene comune" in lizza all’ appuntamento elettorale dell’8-9 giugno per il rinnovo del consiglio comunale di Casciana Terme Lari. "Mi sono deciso a mettere a disposizione delle comunità che abitano il Comune di Casciana Terme Lari - ha detto Paolo Mori - le esperienze che ho maturato e le relazioni che sono riuscito a costruire in tanti anni di professione vissuta in grandi realtà urbane. Nonostante i miei spostamenti professionali, ho sempre avuto il mio baricentro personale e familiare ben saldo sul territorio che da tanti anni mi ha accolto, consapevole del valore e dell’importanza di vivere in un contesto straordinario e ricco dal punto di vista umano in primo luogo. La mia è solo ed esclusivamente una candidatura di autentico servizio per la nostra comunità". Obuettivi?

" C’è bisogno di attivare energie, relazioni, attrarre risorse pubbliche e private se non vogliamo correre il rischio di diventare un territorio depresso e senza visione per il futuro – ha aggiunto – . Il Comune di Casciana Terme- Lari porta con sé ancora le difficoltà di una fusione gestita a freddo tra realtà tra loro diverse. Si tratta di accelerare sulla strada della valorizzazione delle singole identità ma in una dimensione che esalti le caratteristiche di un territorio policentrico e comunque straordinariamente ricco di potenzialità in grado di generare ricchezza, lavoro, benessere diffuso, alta qualità di vita ma anche occasioni di futuro per le giovani generazioni".

"Il mio impegno - ha concluso Paolo Mori -, insieme a quanti vorranno dare una mano al progetto che stiamo costruendo con tanti amici, sarà quello di riaccendere la fiducia e rimettere al centro tutto il territorio in una dimensione regionale e nazionale". Paolo Mori, 62 anni, giornalista professionista, sposato e con un figlio ha lavorato all’Ansa a Firenze, Cagliari, Milano, Roma e Genova dove ha avuto la responsabilità della sede regionale per oltre 10 anni. Consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana dal 2007, per anni ne è stato anche il segretario. Ha tenuto docenze in giornalismo in particolare sulle agenzie di stampa al dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa dal 2016 al 2018. Ora però corre per un posto da sindaco.