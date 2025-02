"Un doposcuola gratuito per i bambini"

Al via un progetto di dopo scuola organizzato dall’associazione Filo Rosso in collaborazione con il circolo Arci Molino d’Egola. Una novità importante e carica di significati, pensata ed organizzata per venire incontro a bisogni reali.

L’iniziativa – spiega una nota – nasce dalla forte domanda riscontrata sul territorio di attività di doposcuola a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie, che spesso si trovano sprovviste di tale servizio, che dovrebbe essere garantito a livello comunale e gratuito per le famiglie che già si trovano a sopperire a numerose spese. Difatti il doposcuola sarà completamente gratuito, fatta eccezione per la tessera Arci necessaria per l’accesso ai locali e la copertura assicurativa. Il doposcuola nasce dal gruppo di lavoro dell’associazione che si occupa di scuola ed educazione e dall’idea di Benedetta Chesi e Giulia Benvenuti, membre del direttivo dell’associazione Filo Rosso, insegnanti precarie. Il doposcuola gratuito è dedicato agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’attività si svolgerà nei locali del Circolo Arci via San Giovanni Battista 47 il martedì e giovedì dalle 15:30 alle ore 17:30.

Le famiglie interessate sono invitate a partecipare alla prima riunione organizzativa il giorno giovedì 6 marzo, anche in questo caso, nei locali del circolo. Il doposcuola sarà tenuto da insegnanti volontarie, da sempre impegnate nel mondo dell’istruzione.