Un corso di primo soccorso. Iniziativa della Misericordia. Lezioni sul defibrillatore

Continua l’azione di sensibilizzazione da parte della Misericordia di San Miniato Basso che promuove ciclicamente corsi di primo soccorso per diffondere una cultura la cultura del volontarito, l’importanza di esserne parte attiva: un bene ed una grande ricorsa per tutta la società. Giovedi 26 gennaio avrà inizio il corso di primo soccorso gratuito aperto alla popolazione. A formare i corsisti sarà personale qualificatodella Misericordia e personale del 118: su tavolo ci saranno argomenti come l’uso del defibrillatore semiautomatico, la disostruzione negli adulti e nei bambini (la manovra salvavita di Heimlich) e tanto altro. Per informazioni ed iscrizioni chiamare il numero 328.7716440.