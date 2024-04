Un campo di calcio per Mattia: "Pronti ad accogliere la proposta"

Un campo di calcio per Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto, a Campi Bisenzio, ed è deceduto poi il lunedì mattina all’ospedale fiorentino di Careggi. Il sindaco di San Miniato è pronto a dire di sì. "Vorrei che questa richiesta partisse dal basso – spiega Giglioli –. Dai giovani, dal mondo associativo, dalle società sportive e con il consenso dei familiari di Mattia: se mi arriva una richiesta di questo genere l’amministrazione farà subito la sua parte".

"Per le intitolazioni – ricorda Giglioli – devono passare dieci anni dalla morte. Ma sono ammesse alcune deroghe, e l’amministrazione, ovviamente, nel caso, chiederebbe una deroga – aggiunge il primo cittadino -. La morte di Mattia ha colpito tutta l’Italia, ha riempito di dolore il nostro territorio dove il giovane era amatissimo ed apprezzato. E’ importante dedicare a lui una struttura sportiva, anzi un campo di calcio: Mattia è morto disputando una partita, facendo sport, quindi in un’attività e in un luogo dove non si dovrebbe parlare di morte. Intitolargli un campo servirebbe a ricordarci sempre di lui e di tutto questo". "Se non ricordo male – aggiunge Giglioli – Giani ha mosso i primi passi nel Romaiano calcio, quindi proprio qui". Parole, quelle del sindaco, che arrivano il giorno dopo le esequie alle quali hanno partecipato un migliaio di persone al Santuario della Madonna di San Romano. Il Comune di San Miniato, per il giorno del funerale, aveva proclamato il lutto cittadino e i negozi sono rimasti con le saracinesche abbassate. "Abbiamo proclamato il lutto cittadino – conclude Giglioli – perché questa morte ha sconvolto il mondo del calcio e addolorato tutto il territorio. Un provvedimento eccezionale che conferma anche come una richiesta di intitolazione per Mattia ha tutte le ragioni per essere accolta, naturalmente, lo ribadisco, se sarà d’accordo la famiglia".

Questa tragedia ha colpito l’Italia. E sui social sotto le immagini di Mattia Giani ci sono state decine di migliaia di reazioni. Fra tantissime, nelle ultimi ore, quello di Andrea Zini punta del Piacenza che nella partita contro la Castellanzese ha messo a segno il terzo gol. Zini si è diretto verso il video dei social del Piacenza per dedicare il gol a Giani. "E’ per te Matti, ti voglio bene". Poi su facebook ha scritto "Ci tenevo tanto, spero ti sia arrivato il mio pensiero".

Carlo Baroni