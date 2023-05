Un bar anni ’50 per la Dolce Vita

Un bar agè per rituffarsi alla fine degli anni ’50, negli anni iconici della Dolce Vita. Banco, arredi, marchi iconici ed il mitico juke box sono gli allestimenti del bar allestito all’interno del Mandarino Caffè Bistrot di piazza Curtatone e che resterà così per tutta la settimana. Domenica 28 maggio alle 19 ci sarà una visita guidata alla mostra fotografica sulla Dolce Vita allestita al Palp. Una mostra ad ingresso gratuito con centinaia di scatti in bianco e nero, oltre ad una sezione tutta dedicata a Pontedera. Alle 20.30 cena (35 euro a persona con prenotazione obbligatoria) con concerto al Mandarino grazie alla musica di accompagnamento di Paola Bivona (voce e ukulele), Lorenzo Gherarducci (chitarra) e Mirco Capecchi (contrabbasso).