Un avvio col botto a Casciana Terme per la vasca all'aperto

È stato un avvio col botto quello della piscina comunale Acquaviva di Casciana Terme. Tanta era l’attesa per la riapertura, dopo anni di inattività dovuta alla inadeguatezza degli impianti, tanta è stata la risposta in presenze da parte dei residenti, del territorio e in parte anche dei turisti, in prevalenza stranieri. Già dal primo fine settimana, il 9 luglio, quello della inaugurazione le presenze hanno fatto registrare il tutto esaurito, con il tetto di 200 presenze raggiunto nel corso della mattina. Superiori tuttavia gli ingressi grazie a un po’ ricambio nel pomeriggio. Buona l’affluenza anche nel corso della settimana a testimoniare la grande forza attrattiva della piscina comunale. "Siamo soddisfatti – ha detto Francesco Spadoni dell’Athena Sporting club, la società che da quest’anno si occupa della gestione dell’impianto – le due piscine sono molto accoglienti e noi ci mettiamo sempre tutto il nostro impegno per dare un servizio di qualità. Il successo di presenze – ha aggiunto Spadoni – è dovuto anche ai due grandi scivoli colorati, un divertimento molto gradito dai più piccoli, ma anche dai più grandi, e dal bar che sfrutta appieno la terrazza panoramica e verso sera offre la possibilità di consumare un drink di fronte a un panorama irripetibile". Un grande impulso all’affluenza è arrivato dall’intensa attività di promozione sviluppato dall’Athena Sporting Club sui social, lo strumento ormai più praticato per avvicinare clientela a questo tipo di attività.

"La presenza sui social è diventata parte integrante del nostro lavoro – ha concluso Spadoni – riusciamo in questo modo a stabilire un contatto diretto con i nostri clienti e informarli delle nostre attività in tempo reale". La piscina rimarrà aperta fino alla prima metà di settembre tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 19. Disponibile anche un campo da tennis in erba sintetica con servizio di noleggio di racchette e palline.

Giuseppe Pino