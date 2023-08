Un asilo nido da 1,4 milioni di euro La prima pietra e il via al cantiere

FAUGLIA

La prima pietra dell’asilo nido di Fauglia verrà posta venerdì, alle 18. La nuova struttura per i bambini da 0 a 3 anni sorgerà a Valtriano e costerà 1 milione e 430mila euro che il Comune ha ottenuto dai fondi del Pnrr. "Un progetto di grande rilevanza per la popolazione rimasto nel cassetto da anni e che adesso, grazie ai fondi del Pnrr, questa amministrazione è riuscita a concretizzare", le parole del sindaco Alberto Lenzi.

"Aver raggiunto questo obiettivo – spiega Carlo Carli, assessore ai lavori pubblici ed ex sindaco di Fauglia – ci consente di rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie che risiedono su questo territorio e a quelle che vorranno abitarci, arricchendo il ventaglio dei servizi offerti, conciliando tempi di lavoro e di vita e migliorandone la qualità".

"Si tratta di una costruzione progettata con i più efficaci sistemi strutturali in fatto di sismicità in quanto completamente in acciaio e secondo i più moderni criteri in fatto di efficienza energetica grazie all’installazione di impianti fotovoltaici e termici, con basso impatto ambientale, che garantiranno oltre ad un comfort ottimale, anche risparmi sui costi di gestione", aggiunge ancora il sindaco Lenzi.

La struttura, di 550 metri quadrati, sarà dotata dei più moderni sistemi di gestione e garantirà il massimo comfort ai piccoli che la frequenteranno e al personale che vi lavorerà.

"Completano l’edificio un ampio settore servizi di cui fanno parte l’ambulatorio medico, la dispensa, la cucina, un magazzino, un locale da destinare a stanza pluriuso per il personale, la lavanderiastireria, lo spogliatoio per i dipendenti e i relativo servizi – si legge ancora nella nota del Comune di Fauglia – Lo spazio esterno, completamente recitanto, prevede un parcheggio e un’ampia area destinata unicamente ai giochi dei bambini".

"Venerdì 4 agosto alla presenza delle autorità e dei cittadini – conclude la nota del Comune – sarà posta la prima pietra. La gara pubblica di appalto è stata espletata e la ditta risultata affidataria è la Metalwood di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nota a livello nazionale che ha già operato in zona realizzando alcuni capannoni dell’interporto di Guasticce".