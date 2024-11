Un altro futuro per il vecchio liceo Marconi

Il liceo Marconi ha tenuto banco anche questo autunno. Fra attese delle nuove aule per la seconda sede provvisoria e progetti per dare alla città la nuova scuola che aspetta da tanti anni. Che, secondo i piani del Comune e della provincia, dovrebbe nascere nell’area ex Agip di Ponte a Egola. Ma per ora non c’è neanche un progetto, nè tanto meno i soldi. E la vecchia sede in attesa di demolizione per diventare palestra e laboratori del Cattaneo? Una questione che divide da anni, anche questa, politica e cittadini. Ma se il vecchio liceo diventasse invece la sede della dirigenza, della segretaria e ospitasse alcuni servizi per il Marconi destinato restare a La Scala ancora per anni? E allo stesso tempo offrisse una palestra ad entrambe le scuole, sia il Cattaneo che il Marconi stesso? Chissà se, attorno a questi interrogativi – che circolano da giorni da più parti – la politica sarebbe in grado di trovare un accordo.