Ufficio postale chiuso: "Proposte soluzioni"

CRESPINA LORENZANALa riapertura dell’ufficio Postale a Lorenzana è una priorità per il Comune. Ma il percorso non è terminato e l’amministrazione comunale ha proposto delle soluzioni temporanee. Ad aggiornare sulla situazione è il vicesindaco Gianluca Catarzi. "Successivamente alla riunione pubblica nel municipio di Lorenzana la sera del 18 febbraio scorso dove il tecnico della proprietà dei locali adibiti a ufficio postale ha annunciato la volontà di procedere ai lavori di adeguamento necessari per la riapertura, – spiega – si sono tenuti ulteriori sopralluoghi finalizzati a reperire ulteriori preventivi, ad uno dei quali ha nuovamente partecipato anche il sindaco Bacci". "Purtroppo, ad oggi non ci risulta essere stata ancora presa una decisione chiara e certa relativamente all’affidamento dei lavori e, quindi, del loro inizio – aggiunge l’espontente della giunta –. Comprendiamo e rispettiamo le necessità della proprietà di limitare al massimo l’esborso per tali adeguamenti, ma allo stesso tempo ci preoccupiamo di poter giugnere quanto prima alla riapertura dell’ufficio postale, servizio di prima necessità ormai chiuso dal 19 novembre scorso". "Abbiamo quindi deciso di formalizzare a Poste Italiane l’offerta di rendere disponibile un fondo al piano terreno del Palazzo Comunale di Lorenzana – aggiunge – per il trasferimento dell’ufficio mediante una comunicazione inviatai dal sindaco Bacci, chiedendo ancora una volta la possibilità di attivare un ufficio temporaneo ed una postazione Bancomat". "Sicuramente non sarà un percorso breve, ma doveroso, non precludendo comunque alla proprietà dell’attuale ufficio di effettuare gli adeguamenti necessari alla riapertura che avverrebbe, in tal caso, in tempi più rapidi – conclude il sindasindaco –. Il nostro interesse è quello di tutti, ovvero di avere il prima possibile l’ufficio postale di Lorenzana nuovamente aperto e attivo come un tempo".