Ufficio delle Poste fino a giugno: "Tanti disagi per gli anziani"

Ufficio postale di Fornacette chiuso fino a giugno. Anche lo Spi Cgil si unisce al disappunto espresso dal sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi per il breve preavviso con il quale l’amministrazione comunale è stata informata di tali lavori. Opere che Poste Italiane ha informato di non poter rinviare perché legati alla tempistica prevista dal Pnrr, in quanto il "Progetto Polis di Poste Italiane è stato finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Ben vengano queste iniziative ambiziose che porteranno a trasformare gli uffici postali (nei comuni con meno di 15000 abitanti) in “ Sportelli Unici di Prossimità” – sottolinea Cinzia Bogino, segretaria generale Lega Bassa Valdera di Spi Cgil –. Ma la soluzione presa di spostare in questo lasso di tempo l’ufficio postale da Fornacette a Cascina comporterà notevoli disagi per la cittadinanza soprattutto per gli anziani del territorio che noi rappresentiamo come sindacato dei pensionati, e che cercheremo di supportare in questo periodo: perché due mesi e mezzo sono abbastanza lunghi e Poste doveva trovare delle soluzioni alternative per contenere il disagio dei cittadini di fornacette".

Secondo quando fu reso noto dall’amministrazione nell’ambito degli interventi le opere procederanno a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione della sede con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con postazioni di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione relazionale, dotata di sedute.