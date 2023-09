Ubriaco alla guida a San Miniato: denunciato dopo la fuga ai carabinieri Un sanminiatese è stato fermato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. L'alcoltest ha rilevato un tasso alcolemico di 1,78 g/l, ben oltre il limite consentito. È stato denunciato e segnalato alla prefettura per il ritiro della patente.