Tuttocuoio, voglia di sorpasso

Il campionato di Eccellenza, girone A, è arrivato al giro di boa incoronando la Cuoiopelli simbolicamente "campione d’Inverno". I biancorossi santacrocesi hanno mantenuto la testa della classifica ma ormai il loro vantaggio sulla seconda, il Tuttocuoio, è ora di sole due lunghezze. La compagine di Ponte a Egola è in serie positiva da cinque domeniche, con quattro vittorie e un pareggio. Un risultato importate che gli ha consentito di recuperare due punti sulla Cuoiopelli, che unito al recupero della 9° giornata, ha ridotto lo svantaggio di un altro punto. Il campionato, che due giornate fa appariva dominato dai biancorossi, ora prospetta chiaramente un duello a due con il Tuttocuoio che crede fermamente nell’aggancio e poi nel sorpasso nei confronti dei cugini. "Noi ci crediamo – dice la presidente Paola Coia – anche se non penso che sia una lotta a due ma a quattro perchè non considero fuori gioco i Fratres Perignano e il Camaiore. Saranno quindici finali in cui noi cercheremo di sbagliare il meno possibile per arrivare alla vittoria finale". Per i Fratres Perignano un girone di andata dai due volti: una prima parte esaltante, con quattordici punti raccolti in sei partite, seguito poi da una serie di risultati altalenanti culminati con quelli negativi delle ultime domeniche, compresa l’eliminazione in Coppa Italia. "Forse nell’ultima parte di stagione – dice il ds Ragoni - abbiamo risentito della concomitanza con l’impegno in Coppa e, una serie di episodi, ci hanno penalizzato. Sulla gestione delle partite, che poteva essere migliore, ha influito anche la giovane ètà della squadra e che tanti giocatori sono nuovi. Ripartiamo dal secondo tempo di Camaiore, molto buono, con l’obiettivo di poter creare problemi a chiunque, con un po’ di esperienza". Chiudiamo la rassegna delle nostre con la Geotermica che, al momento, chiude la classifica. La squadra sta pagando pesantemente il noviziato in categoria avendo raccolto sette punti e una sola vittoria. Un magro bottino che deve però essere di stimolo per cercare di superare il momento critico. "Per noi il girone di ritorno inizia già con un impegno sul campo della Massese – dice l’allenatore della Niccolai - ma, se vogliamo dare una svolta al nostro campionato, sono cinque le partite decisive che ci aspettano. Stiamo recuperando gli infortunati e ci siamo riproposti di tornare a vincere. Ogni partita fa storia a se e importante è giocarle tutte con determinazione. La società è con noi, è presente, e ci sollecita a fare quei punti necessari ad agganciare il gruppo delle squadre per i play out". Un girone di ritorno che, soprattutto in testa ma anche in coda, si preannuncia interessante e da vivere domenica per domenica.

Pietro Mattonai