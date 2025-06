Monumento a Gori. Tutto forgiato in ferro: "Il piccolo Gramsci"

Ferro battuto forgiato dal campione del mondo Massimiliano Benvenuti su una serie di disegni preparatori realizzati dalla pittrice Alma Francesca. E’ il moumento per celebrare il partigiano Giuseppe Gori a 80 anni esatti dalla sua morte (4 giugno 1945). Questa è solo una delle iniziative che il Comitato Nazionale "Gori" ha dedicato al calzolaio, partigiano, patriota, poeta e comunista, che più di tutti incarna il Valdarno degli anni della Resistenza. Di umili origini, fu il capo dell’antifascismo locale nella seconda metà del Ventennio; arrestato alla fine degli anni Trenta e condannato a 25 anni di carcere, in prigione si dedicò allo studio e scrisse molte poesie in italiano e in francese, ammalandosi gravemente di tisi a seguito delle condizioni carcerarie. Scarcerato dopo l’8 settembre e tornato a Cigoli, dove organizzò la Resistenza, morì il 4 giugno 1945 in seguito all’aggravarsi della malattia. Una vicenda umana e politica da sempre riconosciuta dalla comunità cigolese, che fin da subito lo definì il "piccolo Gramsci". Dopo la mostra "Resistenza" inaugurata nell’Oratorio di San Rocco e dedicata a tutte le figure che hanno contribuito alla Resistenza, il 14 giugno alle 18 Mariella Bulleri leggerà sulla tomba di Gori le sue poesie, poi alle 19.30 si proseguirà con l’apericena e alle 21 la serata si concluderà con i canti popolari dell’Italia e del mondo con il coro MirinCoro. Il 27 giugno proiezione del docu-film di Daniele Benvenuti, "Ricordati di me, ch’io ti ricordo", dedicato alla vita di Gori. Il programma si conclude il 27 settembre, alle 17, con l’inaugurazione del monumento dedicato a Gori che verrà installato a Cigoli: chiunque può partecipare allaa sua realizzazione tramite bonifico sul conto IT55T0842571151000031913874. A presentare il calendario di iniziative dedicate a Gori sono stati il sindaco Simone Giglioli, l’assessore aMatteo Squicciarini, il presidente di Anpi San Miniato Delio Fiordispina e il coordinatore del Comitato Nazionale "Gori" Fabrizio Mandorlini.

C. B.