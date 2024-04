Tutti pazzi per i Vespa Days. Una festa per tutte le età. Dai baby park alla vita notturna

Dal Vespa Baby Park in allestimento in piazza Belfiore, ed aperto già da domani, alla visita delle maxi Vespa agli anziani della Rsa Leoncini e a Villa Sorriso fino alle serate per i giovani di venerdì e sabato sera con concerti e deejay. Il Vespa World Days è davvero per tutti, grandi e piccini. Partendo dai più piccoli con uno spazio, quello di piazza Belfiore, tutto dedicato a loro, con giochi di ogni tipo allestiti in questi giorni che aprirà battenti da domattina. Intanto ieri il Vespa World Days, l’evento che da giovedì a domenica prossimi ospiterà migliaia di vespisti provenienti da tutto il mondo, è passato anche dai nonni. Uno dei quattro mega vesponi colorati dagli artisti, prima di essere posizionato in viale Italia, ha fatto tappa prima alla Rsa Leoncini e poi a Villa Sorriso.

Un modo per far respirare l’aria di Vespa Days anche agli anziani che non potranno viversi gli eventi in città. Per i ragazzi, più o meno giovani, sono state definite nei dettagli le due serate del venerdì e del sabato sera in centro. A tutta musica e divertimento. In particolare nella serata di venerdì sera saliranno sul palco del piazzone, già ‘acceso’ dalle 19, gli Street Clerks, band fiorentina conosciuta anche per accompagnare Alessandro Cattelan nel programma Stasera c’è Cattelan, e Cricca, cantante ventenne già protagonista ad Amici. Serata questa che vedrà la partecipazione e l’animazione di Radio Deejay. Sempre venerdì ci sarà musica anche al Villaggio Piaggio dove dal pomeriggio fino a mezzanotte ci saranno esibizioni di skate su rampa, un contest di skate alle 16 e musica fino a sera con dj Stanley Brooklyn e dj Asyntmtk. Il sabato invece l’animazione di Radio Deejay si sposterà al Vespa Village di piazza del mercato, dove dal pomeriggio inizieranno premiazioni, racconti ecc. fino ad arrivare alla serata di gala per il compleanno della Vespa con tanto di taglio della torta.

Al Villaggio dal pomeriggio a mezzanotte, oltre allo skate libero, ci sarà una performance di sette artisti locali organizzata dall’associazione Rigodritto, mentre sempre sabato in centro ci sarà musica e animazione fino all’una di notte. Sia in piazza Curtatone che sul piazzone spazio a dj set con artisti di provenienza locale.

Nella consolle di piazza Curtatone si alterneranno Mario Più, Corrado Monti, Eros Baldinotti, Filippo De Maria, Francesco Buffa ed Edor mentre sul piazzone metteranno i dischi Luca Masini, Enrico Tracchini, Agres+Uèro e Phonkriminal. Per un 78esimo compleanno della Vespa come non si era mai visto.