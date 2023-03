Tutti a tavola a pranzo per rafforzare i gemellaggi

Un banchetto per sostenere il concetto di “gemellaggio“ fra comunità lontane. Domenica 26 marzo alle ore 13 tutti a tavola per un appuntamento da gustare fino all’ultima portata e per affermare nuovamente il concetto che l’Europa è una casa comune e per sostenere le attività dei gemellaggi che il Comune di Calcinaia porta avanti in tre Comuni di Spagna e Francia. Ecco allora il pranzo per sostenere il Gemellaggio, pronto a ribadire che “in varietate concordia“ ovvero che nella diversità è possibile trovare pace ed unità. Domani, l’obiettivo sarà difendere questa idea a suon di pietanze squisite, quelle che costituiscono il menù, a 25 euro, che verrà offerto ai commensali che si prenoteranno per il pranzo (prenotazioni obbligatorie) contattando il 328-2822007 e il 366-3499686. Si pranzerà al ristorante La Tavernetta a Fornacette. Per partecipare al pranzo è necessario prenotarsi. Al momento della prenotazione sarà possibile comunicare anche eventuali celiachie eo intolleranze alimentari. Partecipare al pranzo consentirà al Comitato di preparare al meglio la stagione di incontri con i Comuni gemellati con Calcinaia, ovvero Vilanova del Camì (Spagna), Amilly e Noves (Francia).