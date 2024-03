Turisti alla scoperta delle “Annunciazioni“ nell’arte. Tour degli Euteleti nelle chiese e nei musei della zona

L’Accademia degli Euteleti per il terzo anno consecutivo realizza il 23 marzo il progetto "Capodanno delle Annunciazioni" del consiglio regionale della Toscana, Un bus navetta gratuito, messo a disposizione dagli organizzatori, porterà i visitatori al Santuario di Cigoli, dove il rettore del Santuario, insieme al presidente degli Euteleti Luca Macchi, illustreranno la splendida Annunciazione tra i santi Sebastiano e Rocco attribuita a fra Paolino. Poi sarà la volta di Castelfranco, con la scoperta dell’antica annunciazione in scultura: si tratta di un gruppo scultorio di pregevolissima fattura visibile in uno degli altari della Collegiata dei Santi Pietro e Paolo apostoli. Infine la carovana raggiungerà Fucecchio dove verrà presentata l’Annunciazione tra i santi Andrea e Francesco del Botticini conservata al Museo Civico e Diocesano della città. Per iscrizioni: [email protected].