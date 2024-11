Turismo, Montescudaio sorride: "Realizzeremo 4 posti per i camper"

MONTESCUDAIO

E’ un bilancio positivo quello che chiude la stagione turistica 2024 a Montescudaio. Il territorio cala dunque il sipario su una stagione supportata da numeri incoraggianti: il primo dato è messo a fuoco dalla tassa di soggiorno che, nel corso di questo anno, ha fruttato 89 mila euro rispetto a un previsionale di 66 mila euro. E con un lieve incremento rispetto al 2023, quando la tassa turistica portò nelle casse comunali 87 mila euro. A trionfare è la presenza massiccia di un turismo straniero, in particolar modo nord europeo, mentre il paese è attraversato anche da un turismo di prossimità che si affaccia nei fine settimana. Passiamo ai dati del Cedias, il centro di documentazione di archeologia e storia: 771 ingressi ad oggi, contro i 539 del 2023. Massicce le presenze per l’evento iconico del paese, la Festa del Vino che, lo scorso ottobre, ha visto partecipare migliaia di visitatori. Oltre alle iniziative private che stanno richiamando in paese grandi brand internazionali, con un turismo che ha grande capacità di spesa. "I turisti – sottolinea il sindaco Loris Caprai – sono particolarmente attratti dalla bellezza del centro storico, dai luoghi culturali, da una posizione geografica che ci privilegia, vista la vicinanza al mare e alle città d’arte. Le strutture ricettive hanno lavorato anche fino alle prime settimane di ottobre. I nostri vicoli, le nostre bellezze, sono state scoperta per tanti turisti, indubbiamente fino al mese di ottobre". I prossimi obiettivi: "Una via maestra da seguire è quella di rinvigorire il sodalizio con il Club dei Borghi più belli d’Italia, una vetrina turistica fondamentale - riprende il sindaco - e, al contempo, è obiettivo dell’amministrazione comunale avviare un percorso per dare maggiore vigore all’ufficio di promozione turistica. Avvieremo un confronto con le associazioni che si occupano di turismo per costruire iniziative anche in inverno".

"Questa amministrazione comunale si è insediata lo scorso giugno - aggiunge Enrico Salvi, vicesindaco con delega al turismo - cercheremo di migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica. Tra le ipotesi c’è la creazione di una piazzola che possa ospitare 4 camper".