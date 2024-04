Turismo, le nuove rotte. Recuperati 6 percorsi: "Progetto nato nel 2018. Tutela il territorio"

TERRICCIOLA

Dalla mappa alla strada per valorizzare territorio e turismo. È stato inaugurato ieri il progetto sentieri al Casale Podernuovo di Morrona, a Terricciola. Un piano per la valorizzazione ambientale e paesaggistica mediante il recupero della sentieristica storica. Nel corso del 2023 l’associazione Idee, grazie al contributo della Fondazione Pisa e del Comune di Terricciola, ha ripristinato e reso percorribili sei sentieri. All’inizio di ogni sentiero sono stati collocati i cartelli segnavia riconosciuti dal Cai per renderli ben visibili a tutti coloro che si mettono in cammino.

"Oggi si realizza un progetto nato nel 2018 durante la stesura del piano operativo – ha detto il sindaco Mirko Bini - un aspetto che non interessa soltanto il turismo ma anche la salvaguardia del territorio. Cinque anni fa pensavo "chissà se ce la faremo mai" e oggi siamo qui con 70 sentieri messi in mappa e i primi segnalati fisicamente. Grazie ai tanti volontari che hanno lavorato al progetto, alla Fondazione Pisa che ci è stata vicina anche in questo caso, a chi si è occupato della ricerca, dell’elaborazione grafica e della cartellonistica". Dal sito del Comune si può accedere alla mappa dei sentieri pensati per camminatori, amanti di tekking o della bici. Una rete di strade alternative utile anche per i mezzi di soccorso durante le emergenze.

"Quello che è stato realizzato a Terricciola – ha detto Stefano del Corso presidente della Fondazione Pisa – rientra nelle iniziative a tutela del nostro territorio. È un invito a incamminarsi che può essere raccolto da chi conosce il territorio e per chi lo scopre per la prima volta. Il paesaggio è un bene culturale che appartiene alla collettività e per questo siamo stati felici, come Fondazione, di sostenere questa iniziativa". Una storia che inizia dallo studio dalle carte dell’800 per ritrovare le strade vicinali per poi arrivare alle mappe più recenti e cominciare i primi sopralluoghi. Un lavoro portato avanti dalla collaborazione tra cittadini, studiosi e volontari spinti dalla passione di riscoprire una ricchezza perduta.

S.E.