Turismo geotermico in salute. In un anno 60mila visitatori. E il museo è la meta più gettonata

Il turismo geotermico è ormai una parte importante e consolidata del distretto della geotermia toscana, grazie alla collaborazione tra Enel Green Power e Regione. Visti anche i dati delle presenze registrate, il turismo geotermico va inserito a tutti gli effetti nelle peculiarità del territorio e negli itinerari di turismo sostenibile della Toscana: si sviluppa principalmente tramite i poli museali, le manifestazioni naturali e i percorsi enogastronomici, storici e ambientali della geotermia. Dopo le limitazioni imposte dalla pandemia che ha condizionato il turismo per gli anni 2020, 2021, e parzialmente anche il 2022, le presenze registrate nei vari scenari geotermici (museo della Geotermia, Biancane, percorso turistico di Bagnore 4) si attestano di nuovo intorno alle 60.000 unità, con un trend in continuo aumento.

Il museo della Geotermia di Larderello nel Comune di Pomarance ha fatto segnare circa 28 mila visite, mentre il Parco delle Biancane ha registrato oltre 18 mila accessi. Circa 7 mila gli accessi al Parco delle Fumarole di Sasso Pisano, nel Comune di Castelnuovo Valdicecina, alle manifestazioni naturali di San Federigo e altre diffuse nel territorio, al percorso del trekking geotermico che collega le Fumarole alle Biancane, a cui si aggiungono gli eventi della stagione estiva promossi da Enel Green Power e istituzioni nell’area tradizionale di Larderello, Monterotondo Marittimo, Castelnuovo Valdicecina e Monteverdi Marittimo e nelle altre aree dove sgorga il vapore del sottosuolo, nelle province di Siena e Grosseto. Complessivamente il turismo sostenibile si riflette in oltre 60.000 visitatori all’anno tra musei, Parco Unesco e aree geotermiche. Da ricordare infine che il 23 marzo 2022 l’Unesco ha approvato l’ampliamento dei confini del geo-parco delle Colline Metallifere - Tuscan Mining Unesco Global Geopark ai Comuni di Pomarance, Castelnuovo Valdicecina e Radicondoli, permettendo di ricomprendere all’interno del parco stesso l’area di Larderello con le sue centrali, il museo della Geotermia e il pozzo geotermico dimostrativo per turisti, e di ricomprendere tutte le aree con la manifestazioni naturali geotermiche, valorizzando in modo completo e armonico il territorio e le sue risorse.