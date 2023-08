Truffa delle gomme tagliate Allarme in zona Oltrera

Arriva da Pontedera l’ennesima segnalazione, relativa a furti in auto. I ladri, in questo caso, attendono nascosti di veder scendere il proprietario dall’automobile per poi avvicinarsi e tagliare con un coltello seghettato una o due gomme. Al ritorno, l’automobilista si trova la macchina con le ruote a terra ed è proprio in quel momento che il malvivente (o i malviventi) entrano in azione, facendo notare il danno e proponendosi di aiutare. Mentre la vittima è distratta, i criminali hanno la possibilità di accedere all’abitacolo dell’auto, portando via borse, portafogli, cellulari e quant’altro. Una tecnica abbastanza in voga tra le bande di malviventi che hanno colpito, in questi giorni, in zona Oltrera. In particolare nel parcheggio esterno al supermercato Lidl, a due passi dal Cineplex. E il tam tam è spesso la miglior difesa. Così, dopo aver fatto denuncia alle forze dell’ordine, la moglie di una vittima, lancia l’allarme sul gruppo facebook ‘Sei di Pontedera se...’. Dopo aver trovato le gomme tagliate, uscendo con la spesa, si è chinato per controllare, appoggiando la borsa in terra. E in un attimo gliel’hanno portata via.