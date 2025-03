Ponsacco, trovato morto nel letto: è un uomo di 46 anni

Ponsacco (Pisa), 7 marzo 2025 – Un uomo di 46 anni è stato trovato morto nel suo letto, ieri mattina, nella casa dove abitava in via Cesare Battisti a Ponsacco. La salma, al termine di lunghi accertamenti e rilievi eseguiti dai carabinieri della scientifica della compagnia di Pontedera, è stata trasferita alla medicina legale di Pisa per l’autopsia. Sulle cause del decesso, infatti, deve essere fatta luce, come disposto dal sostituto procuratore che coordina le indagini dei militari dell’Arma di Ponsacco e della compagnia di Pontedera.

L’ipotesi più probabile è che il 46enne sia stato ucciso da un malore improvviso. Ma non vengono escluse altre cause. Quello che viene escluso, invece, è che la morte possa essere stata causata da una aggressione violenta o da un’azione traumatica. La porta di ingresso della casa dove il quarantaseienne viveva è stata trovata intatta, così come le finestre. L’appartamento si trova al primo piano di un edificio situato lungo via Battisti, a ridosso dell’argine del fiume Cascina.

Non ci sono segni di scasso o di effrazione e neppure sono stati trovati nelle stanze oggetti che possano far pensare a una morte violenta. Le generalità della vittima non sono state rese note. Sul posto, oltre ai carabinieri della scientifica, anche i militari della stazione di Ponsacco e una pattuglia della polizia municipale.

Il condominio di via Battisti a Ponsacco dove il quarantaseienne è stato trovato morto nel suo letto

I rilievi e gli accertamenti sono andati avanti per alcune ore. Con tre pattuglie dell’Arma. Fino a quando il magistrato non ha dato il nulla osta alla rimozione del cadavere per il trasferimento alla medicina legale. Per constatare il decesso sono stati fatti intervenire i sanitari del 118 presenti con un’ambulanza e l’automedica con il medito e l’infermiere dell’emergenza. Sono stati informati i parenti della vittima.