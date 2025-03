Trovato in possesso di quasi 12 chili di cocaina. Un 25enne patteggia 5 anni di reclusione

Un processo rapido con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Conclusosi con il patteggiamento della pena di 5 anni di reclusione e con la concessione da parte del giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa della detenzione domiciliare. Si tratta di un 25enne : si apprende – che il 3 ottobre dello scorso anno fu trovato in possesso di dieci panetti di cocaina per un peso complesso di undici chilogrammi, oltre otto involucri – anche questi contenenti cocaina – del peso complessivo di 0,0832 chilogrammi. Il giovane, quindi, aveva "polvere bianca" per poco meno di dodici chilogrammi.

La droga fu scoperta dai militari dell’Arma a seguito di perquisizione domiciliare. Patteggiata la pena – assistito dall’avvocato Sabrina Del Fio – il giudice si è espresso anche sulla richiesta del suo legale di una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione nel carcere Don Bosco di Pisa dove si trovava detenuto dal giorno dell’arresto. Una richiesta che ha visto il parere favorevole del pubblico ministero – anche senza la necessità dell’applicazione del braccialetto elettronico per la geo localizzazione – visto il tempo trascorso e della presenza di un luogo idoneo, per salvaguardare le esigenze cautelari, sufficientemente lontano da quello che fatti al centro del reato.

II tutto anche in ragione dell’efficacia dimostrata dall’esperienza carceraria, e dal fatto che il 25nne ha definito il processo a proprio carico con l’applicazione della pena concordata con il pubblico ministero. Da qui la concessione dei domiciliari a casa di un amico in un Comune del Comprensorio del Cuoio.

Carlo Baroni