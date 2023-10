"Troppo Neri". Libro di Tommasi

Il 28 ottobre alle 18.30 nella sala James Andreotti di Fornacette, l’autore Saverio Tommasi presenterà il suo libro ‘Troppo Neri’, pubblicato da Feltrinelli. Saverio Tommasi, fiorentino, si è diplomato all’Accademia di Arte Drammatica dell’Antoniano di Bologna, ha lavorato in teatro per quasi dieci anni ed è oggi giornalista di Fanpage.it, autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero. L’autore affronta in ‘Troppo Neri’ il tema dell’immigrazione da una particolare prospettiva attraverso le storie di migranti. A fare da moderatrice sarà Lisa Dei. Interverrà il sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, e sarà presente la giunta comunale. L’evento, organizzato dal Comune, è a ingresso gratuito.