"Troppi rifiuti non raccolti". Il Comune attacca Geofor

MONTOPOLI

I disservizi di Geofor nella raccolta dei rifiuti a Montopoli – i casi più eclatanti e ricorrenti sono San Romano e Casteldelbosco, ma è l’intero territorio a soffrire questo problema – sono sempre più ricorrenti. Con plastica non ritirata che vola per le strade e carta sparpagliata ovunque ci sono vie che sembrano discariche a cielo aperto. "I disservizi di non ritiro sono oramai quotidiani – dice la sindaca Linda Vanni – Perciò il fatto è molto semplice, i cittadini ovviamente segnalano a noi i disservizi, che ovviamente vediamo anche noi, noi segnaliamo a Geofor ma non risolviamo nulla poiché non conosciamo mai le date di recupero del ritiro non avvenuto. Così i rifiuti restano in balia del vento e della pioggia per ore e giorni. Ci siamo scusati con la cittadinanza con un post su Facebook, ma sarebbe statio più giusto che queste scuse le avesse fatte Geofor o, anche Geofor".

E ieri l’amministrazione comunale di Montopoli ha pubblicato il post sulla pagina social istituzionale. "L’amministrazione comunale si scusa con le cittadine e i cittadini di Montopoli per i tanti disservizi causati dal mancato recupero dei rifiuti da parte di Geofor – il messaggio sulla pagina Facebook del Comune di Montopoli – Quotidianamente gli uffici comunali segnalano i disservizi all’azienda a cui si aggiungono anche le pec inviate all’amministratore delegato e gli incontri avuti in queste settimane. Il tutto per sollecitare un miglioramento di un servizio essenziale.

Sul sito di Geofor si leggono altri avvisi di assemblee sindacali e di scioperi previsti per la prossima settimana. Non entrando nel merito dei motivi che inducono i lavoratori a promulgarli, riteniamo che non sia più accettabile vedere saltare quotidianamente la raccolta dei rifiuti sul territorio di Montopoli. Una situazione che diventa critica con il peggioramento delle condizioni atmosferiche, come in questi giorni in cui il forte vento ha sparso i rifiuti non raccolti. L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a chiedere con forza un miglioramento del servizio da parte di Geofor in tutte le sedi, amministrative e politiche".

g.n.