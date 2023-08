"Troppa confusione a Pontedera nelle ore notturne: Fratelli d'Italia denuncia"

"Cittadini del quartiere Fuori del Ponte esasperati per troppe serate rese impossibili da schiamazzi, atti di maleducazione e persino vandalismi da parte di un gruppo di giovani". E’ quanto denuncia il gruppo d’opposizione di Fratelli d’Italia Pontedera:

"Il problema si verifica in particolare nella zona dei giardini vicini al parcheggio di piazza Cordificio Billeri, dove questi ragazzi agiscono senza rispetto alcuno, creando caos e urlando fino a tarda ora". "La situazione di estremo disagio – continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia – che stanno vivendo da diverse settimane i residenti della zona è inaccettabile. Chiediamo un intervento urgente dell’Amministrazione per ristabilire il decoro e la quiete pubblica nella zona in questione".