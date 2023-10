Trekking urbano del progetto Pop

Dopo il successo di partecipazione per il trekking fluviale di sabato scorso, oggi nuovo cammino legato al Pop. Il cammino di ascolto e partecipazione dei cittadini, nel percorso di costruzione del Piano Operativo di Pontedera, in collaborazione con Sociolab, porterà i partecipanti, in mattinata, a una visita guidata nel centro di Pontedera alla scoperta dell’arte urbana.

La base della giornatasarà l’atrio del Comune, dove sarà allestito anche un laboratorio aperto con mappe e punto di ascolto e attività per i bambini. Per la camminata guidata in centro la partenza è fissata per le 10.