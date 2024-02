Tre Zeta Group continua la sua crescita. Tacchificio Piemme quinta acquisizione

SAN MINIATO

Tre Zeta Group, azienda di San Donato di San Miniato, acquisisce il tacchificio Pienne. E’ la quinta acquisizione per il gruppo dopo l’ingresso di Koinos Capital dal 2021. Dopo Stil Stampi, suolificio Magonio, solettificio Do.Gi e Walking World ora Pienne. "Con l’ingresso di Pienne – si legge in una nota – il tacco si aggiunge come ultimo componente che permette ora al gruppo un presidio completo della catena della scarpa". Fondata nel 1966 a Montevarchi da Duilio e Sira Palazzini, Pienne è specializzata nella produzione di tacchi e zoccoli in legno per calzature femminili per i più importanti brand del lusso mondiale.

"A partire dal 1985, la seconda generazione, formata dai figli Antonella, Mauro e Massimo Palazzini, oltre che da Roberta Nistri e Raffaella Calò – si legge ancora nella nota – avvia un percorso di crescita strutturato e focalizzato sempre più sull’eccellenza di un prodotto completamente Made in Italy, grazie all’utilizzo di materie prime esclusivamente italiane. Negli anni, Pienne ha unito alla qualità e maestria manuale, un profondo impegno nell’innovazione investendo non solo in macchinari e tecnologie, ma anche nell’ottimizzazione di tutte le fasi del processo produttivo e nell’attenzione alla sostenibilità. La società, che oggi conta circa 30 dipendenti, ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 8 milioni di euro".

"Con questa operazione completiamo il presidio della filiera della struttura della calzatura formale, un traguardo importante che abbiamo raggiunto integrando lavorazioni innovative e sostenibili, sia in termini di materiali che di componenti e prodotti – commenta Fabrizio Mecheri, ceo di Tre Zeta Group – Obiettivo ultimo della nostra strategia di sviluppo è la creazione di un gruppo in grado di rappresentare un unico interlocutore per i brand del lusso, soddisfacendo tutti i bisogni nella realizzazione della creatività dei loro stilisti grazie al saper fare delle migliori eccellenze del settore, migliorando le performance in termini di prodotto, tempistiche e sostenibilità. Anche per questo valore simbolico dell’operazione sono particolarmente lieto di dare il benvenuto in Tre Zeta alla famiglia Palazzini e a tutto il loro team".