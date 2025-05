Tre giorni con i sapori dello street food. "Occasione per Ponsacco"

PONSACCOArriva un fine settimana all’insegna della musica live, del gusto e del divertimento a Ponsacco con il Ponsacco Street Food che venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio animerà la rinnovata piazza della Repubblica. Tre giornate dove il miglior cibo di strada internazionale, musica e intrattenimento saranno protagonisti nel nuovo appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Ccn di Ponsacco con la collaborazione di CollEventi, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa il patrocinio del Comune. Il Ponsacco Street Food vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck con specialità gastronomiche della cucina italiana e una sezione speciale dedicata alla cucina internazionale, pronti a soddisfare tutti i gusti con la loro ampia offerta di cibo e bevande, anche senza glutine, birra artigianale di microbirrifici dall’Italia e dal mondo e dolci tipici della tradizione, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi nella speciale area giochi. L’area food sarà aperta venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica a pranzo e cena, dalle 12 alle 24 (ingresso gratuito).

"Il Ponsacco street food è stato un apripista per questo tipo di manifestazioni ed ha sempre riscosso un grande successo, siamo felici di presentare una nuova edizione che regalerà tre giorni all’insegna del buon cibo, spettacoli musicali e attrazioni per i più piccoli, contribuendo a promuovere il territorio - le parole del presidente area vasta Confcommercio Pisa e presidente del Ccn di Ponsacco Alessandro Simonelli. "Lo Street Food è una bellissima occasione per far conoscere Ponsacco a un numero sempre maggiore di persone e per far vivere il centro ai ponsacchini e a tutti coloro che parteciperanno a questo appuntamento - afferma l’assessora Chiara Calderani. "Rispetto alle precedenti edizioni le specialità senza glutine sono la novità, oltre ai piatti tipici della cucina argentina, messicana e delle regioni italiane, non mancherà la musica dal vivo tutte le sere", spiega Cristoforo Iorio di CollEventi. "E’ la manifestazione che apre la stagione degli eventi a Ponsacco, siamo sicuri che ci sarà una grandissima partecipazione", evidenzia Luca Favilli di Confcommercio.