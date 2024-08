Tragico schianto sulla Sarzanese. Muore imprenditore di 81 anni

di Gabriele Nuti

Cascine piange uno dei suoi protagonisti, un imprenditore lungimirante, attivo e impegnato anche dal punto di vista sociale e ricreativo. Velio Giusti è morto nel primo pomeriggio di ieri dopo essere stato investito sulla Sarzanese Valdera, nel tratto di strada dove si trovano la sua abitazione e le sua attività, il Bar La Ciona e il CionaMarket aperto alcuni decenni fa. Lascia la moglie Pierisa e le figlie Susanna e Sara. Velio Giusti aveva 81 anni, ma era ancora molto attivo sia nel market sulla Sarzanese Valdera che nell’organizzazione da oltre quarant’anni della corsa podistica Maratonina delle colline cascinesi con il gruppo podistico che porta il nome del negozio.

Il tragico incidente è accaduto ieri poco dopo le 13. Secondo i primi accertamenti – ma altri ne sono in corso da parte della polizia locale di Buti e Bientina – Giusti stava attraversando la strada dal supermarket verso il bar quando è stato travolto dall’auto condotta da un sessantasettenne di Capannori, in provincia di Lucca. L’ottantunenne è stato sbalzato di alcuni metri ed è rimasto esanime sull’asfalto bollente della Sarzanese. Il primo a soccorrere Giusti è stato l’automobilista che ha allertato il numero unico di emergenza urgenza 112. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Bientina con infermiere a bordo. Appena arrivati il paramedico e i soccorritori hanno capito che la situazione era drammatica. Dal 118 è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che è atterrato nelle vicinanze. Sono passati lunghissimi e interminabili minuti prima che dall’ambulanza l’ottantunenne venisse trasferito sull’elicottero per il trasporto all’ospedale di Cisanello. Ma durante il volo il cuore di Velio Giusti si è fermato per sempre.

Il magistrato ha disposto l’autopsia che sarà effettuata all’Istituto di medicina legale di Pisa. L’automobilista è stato sottoposto ad alcoltest dagli agenti della polizia locale ed è risultato negativo. E’ indagato per omicidio stradale. Cascine, Buti e anche gli altri centri della zona sono rimasti profondamente scossi dall’improvvisa morte dell’imprenditore. La sindaca Arianna Buti, nel suo ricordo, parla di "Imprenditore storico del territorio e appassionato di podismo con il gruppo sportivo CionaMarket" ed esprime "vicinanza a tutta la famiglia".