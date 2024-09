Traffico di droga e spaccio. Scatta blitz con arresti e sequestri

Quando alle prime luci dell’alba di ieri è scattato il blitz, l’operazione della Squadra Mobile di Pistoia è arrivata in provincia di Pisa, e anche a Santa Croce. I poliziotti – si apprende – avrebbero proceduto con un’arresto eseguendo le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Pistoia che hanno riguardato complessivamente 16 persone indagate. Di questi sei sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, quattro alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e altri sei sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Gli indagati, di nazionalità italiana e albanese, sono accusati in concorso tra loro di traffico e detenzione di stupefacenti. Con il medesimo provvedimento il gip ha disposto nei confronti degli indagati il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro - o di beni mobili e immobili - per un valore complessivo di oltre due milioni di euro. Unitamente alle misure restrittive sono state eseguite perquisizioni locali, domiciliari e personali. L’indagine, denominata Longbridge, spiegano gli investigatori, si è svolta da luglio 2023 a gennaio scorso ed ha permesso di ricostruire "l’illecita attività di ogni indagato inerente lo spaccio di cocaina: condotte di detenzione, vendita, trasporto e cessione accertate in via prevalente nella provincia di Pistoia", interessando però anche altre province, fra cui quella di Pisa. Nel corso dell’indagine, durata circa sei mesi, sono stati eseguiti tre arresti in flagranza, e due denunce in stato di libertà per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nei mesi passati sono stati sequestrati in totale 1.218,7 grammi di cocaina, 6,6 grammi di hashish e un’arma scacciacani con matricola obliterata e canna modificata.

C. B.