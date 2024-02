Tracce di lupi. Animali uccisi e segnalazioni

La presenza dei lupi continua ad essere segnalata. L’ultima traccia sarebbe stato il ritrovamento di un capriolo sbranato. nella zona di Staffoli al confine tra i comuni di Santa Croce, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, tra via delle Macchie e via Valdinievole. La carcassa è stata rinvenuti in una zona che non è poi così lontana dal primo abitato. Come in tutti i casi di questo genere è difficile stabilire almeno sul primo momento se l’animale è stato ucciso da un lupo o da un ibrido. Non sarebbe il primo avvistamento di un lupo nei boschi delle Cerbaie, già gli anni scorsi erano stati pubblicati in rete dei video a riguardo. Poche settimane fa anche Confagricoltura aveva lanciato l’allarme dopo ,l’ultimo attacco dei lupi ad un allevamento a San Miniato: una strage di animali nel giro di due mesi, un vitello, dodici ovini e persino due emu uccisi. Ormai la presenza di questi esemplari è una costante del territorio. Da non dimenticare poi che pochi mesi fa un lupo fu investito e ucciso in via Trento a La Scala, a pochi passi dal liceo scientifico Marconi la mattina intorno alle 8. E qualche giorno dopo un altro lupo fu avvistato a San Miniato Basso.