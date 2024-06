Tra terra e stelle tra i borghi. Rassegna itinerante in 5 tappe

VALDERA

Un territorio da scoprire, gustare e ascoltare. L’arte del teatro si unisce alla bellezza dei borghi della Valdera per cinque serate tra Terra e stelle, la rassegna di teatro itinerante a cura della Compagnia semi volanti in collaborazione con l’associazione Buon pro, realizzata con il contributo delle amministrazioni comunali di Capannoli e Chianni, Cesvot, Coop sezione Soci Valdera, Fondazione Crv, associazione Le Fontoni e con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Casciana Terme Lari e Ponsacco. Si comincia il 22 giugno alle 21.30 in piazza della chiesa a Sant’Ermo, Casciana Terme-Lari con lo spettacolo "In Onda" della Compagnia Semi Volanti, testo e regia di Eva Malacarne. Possibilità di cena in loco in I profumi di Sant’Ermo, evento a cura del Comitato XXVIII Agosto. Si prosegue il 27 giugno alle 21.30 a Santo Pietro Belvedere con "Matrimonio perfettamente organizzato", spettacolo tragicomico di teatro diffuso e d’improvvisazione della compagnia Semi Volanti. Apericena a cura del circolo Arci, con degustazione dei vini locali. Giovedì 4 luglio alle 21.30 la rassegna si sposta a Chianni sul sentiero dei mulini. In scena pieces itinerante di apertura con I Dispensatori di sogni e a seguire lo spettacolo Parata della compagnia Diesis Teatrango di Bucine. Degustazione in loco con La Cinta di Guido, dal pomeriggio, possibilità di visitare nel borgo di Chianni, il mercatino dell’artigianato ed enogastronomico Degustiamo Chianni. Giovedì 11 luglio sul sagrato della chiesa di Camugliano si terrà la pieces itinerante di apertura con Eva Malacarne e Lavinia Ciabattini della Compagnia Semi Volanti a seguire lo spettacolo Duemodé. Ovvero quando lo stile è fuori moda di e con Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrani di Lecco. Degustazione a cura della casa del Fiordaliso. Ultimo appuntamento a Usigliano di Lari il 14 luglio alle 21.30 con pieces itinerante della Compagnia Semi Volanti, a seguire lo spettacolo Il principe Maiunagioia e la fata a pile.