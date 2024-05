Tra mostre e convegni. Altri eventi

Oggi per gli Ecodays ancora visite guidate agli impianti (dalle 9.30 alle 12.30 riservate agli studenti del progetto EcoZoomer e dalle 15 alle 17 aperte a tutti i cittadini). Alle 15 convegno di Cciaa Toscana NordOvest sul tema "Le comunità energetiche rinnovabili". Nella scuola dell’infanzia via Podere degli Olmi, arriva lo spettacolo itinerante Eco4-quattro personaggi in cerca di riciclo. Come sempre alle

16.30 merenda per i bambini, alle 17 spettacolo Eco4, alle 17.30 musica dal vivo e alle 18.30 EcoAperitivo.

A Pontedera alle 17 nell’auditorium del Museo Piaggio, terzo Ecoincontro. Sul palco l’imprenditore Matteo Ward, co-founder & Ceo di Wrad, design per lo sviluppo sostenibile. Sarà intervistato dal giornalista Filippo Solibello. Alle 16.30 nella iblioteca Gronchi di nuovo Ecofiabe con Brenda Potenza e Fabio Rubino. Alle 21.30 al Cineclub Agorà, saletta Vetriani, premio Ecofor CineFestival con la proiezione dei lavori in concorso. Al Palp di Palazzo Pretorio prosegue la mostra World water day (dalle 10 alle 19) e nella sede dell’Istituto Modartech la mostra Sustainable fashion (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 10 Maggio).