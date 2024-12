Tour itinerante. Scoprire l’arte e l’artigianato

VOLTERRA

Arte e artigianato itineranti sabato 7 e domenica 8 dicembre a Volterra. Cna Pisa, col supporto di Terre di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e in collaborazione col Comune di Volterra e Artex, dà appuntamento per il weekend ad un’esperienza unica alla scoperta delle tradizioni artigiane e dei tesori artistici di Volterra. Benvenuto Artour Itinerante, si tratta di un’occasione perfetta per esplorare il cuore pulsante di Volterra, dove l’arte e l’artigianato si intrecciano in un percorso che porterà a far conoscere e visitare le storiche botteghe artigiane e a scoprire la passione che anima i maestri artigiani locali.

"Ogni angolo di questa città racconta una storia fatta di tradizione e maestria, dove l’alabastro, la tessitura, la legatoria, la lavorazione dell’oro e il restauro delle opere d’arte sono ancora pratiche vive - interviene la coordinatrice sindacale di Cna Pisa, Sabrina Perondi -. È per questo che, per continuare a valorizzare un turismo esperienziale che metta al centro la figura dei nostri Maestri Artigiani, proponiamo a visitatori, turisti e cittadini un weekend itinerante capace di valorizzare e sublimare arte e artigianato artistico, tesori ed eccellenze di tutta la Toscana".

La partecipazione agli eventi è semplice e gratuitaPartecipare è semplice e gratuito: basta presentarsi al Consorzio Turistico di Volterra (Piazza dei Priori 19/20) nell’orario indicato per partecipare a ciascun itinerario e godere di un’immersione nell’artigianato a tutto tondo.

Ilenia Pistolesi