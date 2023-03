Tornano in vendita le primizie degli Ortolani Coraggiosi

Sabato prossimo, come ogni sabato, gli Ortolani Coraggiosi metteranno in vendita i loro prodotti a Santa Croce. I locali del Centro Parrocchiale Giovanni XXIII saranno aperti dalle 11 alle 12 per ospitare questa attiva e vivace cooperativa agricola che, insieme agli ortaggi, produce un lavoro dignitoso, dando un’opportunità di vita libera per molti giovani anche con difficoltà. Verdure fresche e genuine, coltivate nel rispetto della stagionalità nel territorio tra San Miniato e Fucecchio, saranno proposte come pure: uova, formaggi freschi e stagionati, pasta, biscotti, vino, birra artigianale e miele. La sede degli Ortolani Coraggiosi è in via Cavasonno, 4A a San Pierino.