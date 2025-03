Tornano a volteggiare le bandiere. Al via il mini campionato indoor

Sarà un minicampionato quello che si disputerà oggi a partire dalle 15, nella Palestra di San Felice per la 20esima edizione del Torneo Indoor Città di Volterra. Riparte la stagione agonistica della Federazione Italiana Sbandieratori e come ormai da tradizione è il colle etrusco che ospita la prima gara del 2025. Tredici gruppi di sbandieratori provenienti da tutta Italia si contenderanno il primato nella specialità di singolo, coppia, piccola squadra e musici. Otto gruppi toscani, sei dalla Versilia Storica a rappresentare il Palio dei Micci, La Madonnina, La Quercia, Il Ranocchio, Il Leon D’Oro tutte di Querceta, oltre alla contrada Il Ponte di Forte dei Marmi e Il Pozzo di Seravezza; Castelfranco di Sotto e ovviamente i padroni di casa di Volterra. Dall’Emilia ci sarà il Borgo San Luca e il Borgo San Giovanni di Ferrara mentre dalla Romagna il Rione Giallo e il Rione Verde di Faenza e dal Piemonte il Borgo San Pietro di Asti. Saranno 43 gli esercizi in gara suddivisi nelle quattro specialità. 16 i singoli dove Volterra sarà in campo con Gioele Gabellieri e Fabio Ciampelli. La coppia Giulio Pucci e Gioele Gabellieri dovrà difendere i colori biancorossi con altre 11 coppie. Nove le piccole squadre in gara mentre saranno 6 i gruppi musici valutati dalla FISB. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina facebook della Federazione.