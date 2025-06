Il Festival delle Colline Geotermiche riparte da "Ricordi di Pomarance"

La seconda settimana del festival delle Colline Geotermiche, interamente dedicato al tema de "La bellezza dei margini", mette al centro la cura e la memoria, proponendo un programma ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico e le comunità locali. Si parte mercoledì 25 giugno con un profondo omaggio alla storia e all’anima della comunità di Pomarance: al teatro de Larderel, alle 17:30, andrà in scena "Ricordi di Pomarance". È il risultato di un laboratorio teatrale intensivo condotto dall’artista Valentina Lisi con il prezioso contributo di un gruppo di anziane e anziani della Misericordia di Pomarance. Attraverso questo percorso, i partecipanti hanno esplorato e condiviso le loro memorie più care del paese di un tempo, dalle vivaci feste in piazza alle intime veglie serali, dalla quotidianità lavorativa a momenti di profonda condivisione. Ciò che rende "Ricordi di Pomarance" particolarmente suggestivo è l’uso innovativo del teatro delle ombre: giochi di luce e sagome evocative trasformano le preziose memorie in immagini e parole che danzano sulla scena. Tributo affettuoso e sentito alla storia e all’anima più profonda di questa comunità, che invita alla riflessione sull’importanza del ricordo collettivo.

Sabato 28 giugno a Monteverdi Marittimo, nella cornice di piazza della Chiesa (ore 21:30), il Teatro Metastasio di Prato, con la collaborazione di Retropalco srl e il sostegno di Carrozzerie | N.o.t, presenterà in anteprima assoluta "Tipico maschio italiano. Uno spettacolo che inizia dalla fine di una storia d’amore e finisce dove deve finire". Di e con l’acclamato Lorenzo Maragoni, è molto più di una semplice performance: è il culmine di un progetto di ricerca e dialogo, realizzato in collaborazione con Factanza Media e l’Osservatorio Maschile, che ha raccolto e sintetizzato un ciclo di incontri tenuti in diverse città italiane con realtà, persone e associazioni attive nella riflessione sul tema della maschilità contemporanea. Maragoni si interroga sulla possibilità per un uomo di affrontare in prima persona e mettere in discussione i ruoli e le narrazioni a cui è stato legato per secoli, chiedendosi se sia davvero possibile per un maschio liberarsi dalle strutture del Patriarcato.